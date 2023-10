Europa elixe as terras do Condado Paradanta para celebrar os actos oficiais do Día Europeo do Patrimonio Termal

A Asociación Europea de Cidades Termais Históricas (EHTTA) elexíu o territorio das comarcas do Condado e da Paradanta para celebrar os actos do Día Europeo do Patriminio Termal.

Pola riqueza das súas terras nas que se albergan augas termais e mediciñais, bos cultivos, paisaxes de alto valor medio ambiental e un patrimonio histórico e etnográfico destacado os concellos do Condado e da Paradanta serán escenario do encontro de expertos en termalismo, de visitas teatralizadas e de espazos de traballo arredor do turismo, entre outras actividades. Así o resumiron as autoridades presentes na presentación da VI Xornada Europea de Patrimonio Termal ofrecida baixo o templete da Fonte de Gándara en Mondariz Balneario.

O alcalde de Mondariz Balneario, César Gil, foi o encargado de dar a benvida á presentación da programación que o GDR Condado Paradanta deseñou en colaboración co Concello e as empresas Balneario de Mondariz, Augas de Mondariz e a EHTTA. O presidente do GDR e alcalde de Covelo, Pablo Castillo, salientou a importancia de traballar en equipo para a posta en valor da riqueza medio ambiental, histórica e termal da contorna porque “temos moito que ofrecer, somos o turismo do benestar, onde fortalecer a nosa saúde ao tempo que podemos gozar de bos produtos da terra, de panorámicas incribles, de puntos starlight e achegarnos a historia máis antiga das nosas orixes”.

A presentación estivo arroupada pola deputada provincial de Turismo e alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, quen salientou a importancia destas terras “que son das cinco únicas afloracións de augas termais recoñecidas que existen en Europa”, a deputada quixo tamen reivindicar o termalismo como un concepto de calidade e recoñecemento histórico que non debe confundirse coa oferta spa.

Marta Mariño, secretaria territorial da Xunta en Pontevedra, quixo salientar a importancia que ten acoller esta sexta xornada internacional posicionándonos no mapa Europeo como un dos maiores referentes. Ricardo Fuciños e Amalia Gallego de Balneario de Mondariz agradeceron que hoxe se materialice esta idea xurdida xa anos atrás e Alberto Cavadas, responsable de Aguas de Mondariz valorou de xeito moi positivo que sexa a vila de Mondariz Balneario a anfitrioa europea coincidindo coa celebración dos 150 anos de declaración de utilidade pública das Aguas de Mondariz. Pola súa banda, Mario Crecente, presidente do comité científico da EHTTA salientou a participación de expertos internacionais cos aprender e compartir experiencia e coñecementos.

A VI Xornada Europea de Patrimonio Termal arrincará o vindeiro mércores día 11 de outubro coa recepción na que participarán, César Gil, alcalde de Mondariz Balneario; Víctor Leal, vicepresidente de EHTTA; Ricardo Fuciños, director de Balneario de Mondariz; Alberto Cabadas, director da planta embotelladora de Aguas de Mondariz, o presidente do GDR Condado Paradanta, Pablo Castillo e o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López.

A continuación comezará o congreso de expertos en termalismo liderado por Mario Crecente, arquitecto experto en patrimonio e presidente do comité científico da EHTTA, que irá conducindo aos e ás conferenciantes chegadas de distintos puntos do continente. Jorge Mangorrinha, PhD, Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta (Portugal); Anne Pirard, Site Manager Spa (Bélgica), Patrimonio de la Humanidad, Grandes Ciudades Termales de Europa; Samantha Bosshart, directora ejecuRva, Saratoga Springs Preserva Ron FoundaRon e Álvaro Bonet, experto na figura de Antonio Palacios reflexionarán arredor de termalismo afondando no pasado e proxectando o futuro.

Visitas inmersivas e volta aos anos 20

O presidente do GDR convidou a toda a cidadanía a gozar da ampla programación que se oferta para o coñecemento das vilas do Condado e da Paradanta. Así, o día 11 terá lugar a visita guiada polas paisaxes terapéuticas de Mondariz da man do guía turístico, Valentín Verea; o día 12 estudarase a fonte de Troncoso; o Castro de Troña, en Ponteareas, co arqueólogo Hidalgo Cuñarro; a fonte de augas sulfurosas de Sabaxáns en Mondariz; o invernadoiro e xardíns do antigo Gran Hotel co arquitecto e paisaxista Gaspar Bernárdez e culminará esta xornada a visita inmersiva e teatralizada “Vida Social no Balneario de Mondariz 1920”, unha posta en escena destes anos dourados na que a veciñanza de Mondariz, Mondariz Balneario e Ponteareas se transformará en extras.

Coordinados pola produtora experta en visitas teatralizadas, EscénaTe, nesta tarde xoves mergullarémonos nos anos 20 e nos xardíns do antigo hotel escoitaremos música en directo, teremos servizo de bar na terraza que montará o CIT (Centro de Iniciativas Turísticas de Mondariz Balneario) e seremos testemuñas de interpretacións esporádicas nas que revivirán Emilia Pardo Bazán, Ramón Cabanillas ou o propio Enrique Peinador. O GDR convida a toda a cidadanía a participar neste paseo que nos trasladará a aqueles anos de esplendor termal e cultural. Un espectáculo aberto ao público que volverá na tarde do sábado día 14 e na mañá do domingo día 15 para que poida participar o maior número de persoas posibles e coñecer a historia daqueles gloriosos anos nunha actividade lúdica na que gozar relaxados dun paseo cheo de historia.

A programación prolóngase ata o día 13 na que visitarán a planta embotelladora de Aguas de Mondariz; o Centro de Interpretación do Alto Tea nos Carranos, Covelo, a maior xoia viva da industria dos anos 20; Arabo- Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, en Arbo; a adega Señorío de Rubiós e o espazo termal de Teáns en Salvaterra de Miño.

Pero ademais das visitas inmersivas nas que recrearnos no pasado dun xeito lúdico e didáctico tamén haberá workshops con célebres figuras da arquitectura como César Portela que nos explicará a rehabilitación da fonte de Troncoso durante a xornada do día 12 na que tamén se celebrará unha romaria cunha feria gastronómica que terá como convidada especial a vila portuguesa de Caldas da Rainha.

Todas as persoas interesadas en participar nas distintas actividades poderán inscribirse na seguinte ligazón INSCRICIÓN DÍA EUROPEO DO PATRIMONIO TERMAL ou a través da páxina web do GDR CONDADO PARADANTA