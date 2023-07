“Cuando acaba el día”, a mostra de Concha Martínez Barreto no MARCO

A exposición de Concha Martínez Barreto ‘Cuando acaba el día’, que lucirá no MARCO ata o próximo 14 de xaneiro

Na inauguración da exposición estiveron acompañando á artista o alcalde de Vigo, Abel Caballero, a tenente de alcalde, Carmela Silva e o concelleiro de Cultura Gorka Gómez.

A obra de Concha Martínez Barreto destaca pola súa fidelidade a un núcleo de temas e obsesións que, mediante técnicas moi diversas, instálanse ineludiblemente entre o pasado e o vivencial.

‘Cuando acaba el día’, comisariada polo director do museo, Miguel Fernández-Cid, remite a un tempo nocturno, entendido como ese lugar de soidade e despoxamento do superfluo onde a artista se reencontra co pasado, co escondido e cos medios máis primarios.

O proxecto concibido para o MARCO é o máis ambicioso na traxectoria de Martínez Barreto e está articulado, como é habitual nas súas exposicións, a través de traballos pictóricos, fotográficos e escultóricos.