Covelo volve vivir a experiencia galego-saharaui en Godóns

A familia de Belén Carballo e Sidati participa, un ano máis, no programa Vacacións en Paz da asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui

O Concello de Covelo, a través do seu alcalde Pablo Castillo, recibíu onte á familia galego-saharaui que participa no programa Vacacións en Paz organizado pola asociación Solidariedade Galega Co Pobo Saharaui (SOGAPS). Sidati, que reside no campamento de Bojador, pasará o verán na parroquia de Godóns no fogar da familia de Belén Carballo.

Por segundo ano consecutivo, o pequeno veciño saharaui participará, ao igual que o resto das cativas e cativos de Covelo, nas actividades ofertadas polo Concello e gozará da paisaxe do rural.

A delegada de zona de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, Conchi Fernández, quixo acompañar a esta familia galego-saharaui no momento da recepción na Casa do Concello e anima a todas as persoas a vivir esta experiencia exemplo de convivencia e integración de todas as persoas nunha comunidade.

Vacacións en Paz é un proxecto de acollida temporal de nenos e nenas saharauís durante os meses de xullo e agosto, que en Galicia desenvolve SOGAPS, a petición expresa do goberno da República Árabe Saharauí Democrática (RASD).

Galicia vén participando nesta iniciativa solidaria desde o ano 1991, ofrecendo ás familias saharauís a posibilidade de que as súas fillas e os seus fillos gocen dunha estancia agradable, humana e culturalmente rica, baixo a supervisión e os coidados das familias galegas acolledoras .

Este programa conta coa colaboración económica da Xunta de Galicia, e o apoio dos concellos, ademais a asistencia sanitaria é posible grazas a un convenio entre SOGAPS e Sergas que se suman aos múltiples convenios que a Solidariedade Galega co Pobo Saharaui ten con ocultistas, ópticas, dentistas…

O alcalde de Covelo recoñeceu o importante papel que xogan as familias que amosan o seu lado máis solidario proporcionando durante dous meses un fogar a estas nenas e nenos que naceron no exilio no medio dun clima de guerra e que, en Galicia, teñen a oportunidade de coñecer formas distintas de vida.

Conchi Fernández, pola súa parte, suliñou que grazas á implicación das familias reciben asistencia médica e alimenticia.

Os Campamentos de Refuxiados Saharauís están situados no suroeste do territorio alxeriano, exactamente na súa zona fronteiriza co Territorio saharauí

Neles viven ao redor de 165.000 persoas, fundamentalmente mulleres e nenos, xa que a maior parte dos homes se encontran nas chamadas zonas liberadas do Territorio nacional( Sahara Occidental), encadrados nas diferentes divisións do exército saharauí.