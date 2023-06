Corenta nenos e nenas participan no Campus de Tenis que organiza o Concello de Baiona

Corenta participantes están inscritos no campus, case completando a totalidade de prazas ofertadas

A Concelleira de Deportes, Ana María Iglesias Rodríguez, realizou esta mañá unha visita ao Campus de Tenis que vén celebrando durante esta semana en en as instalacións do Pavillón Muncipal de Deportes, o colexio Cova Terreña e o campo de fútbol do Aral, en horario de 10:00h a 14:00h, coa opción de poder deixar ás persoas participantes ás 9:00h por motivos de conciliación familiar.

O XII Campus de Tenis conta coa colaboración do Club de Tenis Baiona. Durante o trascurso do mesmo, desde este luns 26 de xuño ata este venres 30, o alumnado terá unha toma de contacto con esta disciplina, baixo a guía de Carlos García Denis, titulado pola RPY (Rexistro Profesional de Tenis) e adestrador do Club Tenis de Baiona, que xunto aos demais monitores encargaranse das actividades.

