Consello da Cultura Galega e CSIC abordan en Tomiño a arte como fonte de información para a ciencia

O Mercado de Tomiño acolle o venres 9 ás 20 h unha charla con Ana Cao e Pilar Gago investigadoras da Misión Biolóxica de Galicia-CSIC

Recoller a través da arte información para a investigación científica. Ese é o tema que se abordará este venres 9 no Mercado municipal de Tomiño nunha xornada singular deseñada polo Consello da Cultura Galega e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

A cita, titulada ‘A arte como fonte de información científica’ e coordinada pola responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC, Luisa Martínez, pretende poñer o foco no feito de que as diferentes manifestacións artísticas, dende as primeiras pinturas prehistóricas atopadas nas covas ata as de hoxe en día, son unha fonte de información moi valiosa para algunhas disciplinas da ciencia.

O secretario do CCG, Silvestre Gómez Xurxo, e mais a coordinadora da xornada seráa as persoas encargadas de inaugurar esta actividade, que non se retransmite en directo pero será gravada para a súa posterior difusión. Neste encontro, as investigadoras da Misión Biolóxica de Galicia-CSIC Ana Cao e Pilar Gago debaterán sobre o exemplo do valor de arte barroca galega á hora de estudar a evolución histórica da viticultura en Galicia e a antigüidade dalgunhas variedades. Estará moderado por Luisa Martínez e ao remate haberá un coloquio co público asistente.

O Concello de Tomiño convida a toda a veciñanza a participar nestas xornadas nas que se abordará o exemplo dunha investigación levada a cabo na Misión Biolóxica de Galicia e que, aplicando unha visión interdisciplinar ao estudo de tallas barrocas, logrou identificar algunhas variedade de vida concretas en retablos de igrexas de diferentes zonas galegas, poñendo en valor estas manifestacións artísticas como fontes de información para o estudo da historia da viticultura en Galicia.

O CCG e o CSIC veñen tempo colaborando na organización de actividades de divulgación científica en espazos atípicos. En 2022, organizaron “As xentes do mar”, unha xornada que buscaba fomentar o debate sobre o estado da pesca, a sustentabilidade, a conservación da biodiversidade ou a aparición de especies invasoras a través da traxectoria profesional da pescantina Laura González, da científica Luisa Iglesias García e do pescador e influencer Rogelio Santos Queiruga, que dedican ou dedicaron a súa vida ao traballo no mar. Nese mesmo ano, en colaboración co Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC (IIM-CSIC), tivo lugar en Muros unha actividade para analizar a repercusión social que hai detrás do fenómeno coñecido como “mar de ardora”.