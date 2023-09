Con motivo do Día Mundial da Limpeza de Praias o Concello de Baiona impulsa unha actividade de concienciación na Ladeira

O Concello de Baiona impulsa unha actividade de concienciación con motivo do Día Mundial da Limpeza de Praias este sábado, 16 de setembro, ás 10:00 na Praia Ladeira (zona Cámping).

Fomentar a conservación do patrimonio natural das nosas praias implicando á poboación, ao tecido asociativo e a diversas entidades. Este é o principal obxectivo da actividade realizado pola Concellería de Política Social en colaboración coa Concellería de Medio Ambiente, Deportes, Mar, Turismo e Educación que estiveron traballando nun proxecto transversal que tivo como resultado unha soa actividade na que se conxuga e impúlsanse tamén estoutras finalidades: exercicio físico e saúde mental; a forma de concienciación e a educación en valores; e a sociabilidade e o #gozar do lecer de forma conxunta.

Desde o Concello de Baiona convídase a esta iniciativa de retirada de residuos na praia Ladeira a todas aquelas persoas que queiran participar. Ademais de realizar unha xornada de limpeza poderán gozar dun xornada de convivencia, aprendizaxe e concienciación sobre como protexer e coidar os nosos contorna natural.

O punto de encontro asignado será a entrada do Cámping da Ladeira, onde se repartirá o material necesario (luvas, bolsas…) para realizar a limpeza e realizarase unha pequena charla explicando como será a actividade.

Esta actividade forma parte do proxecto de Deporturismo Social que recentemente se puxo en marcha desde o Concello de Baiona e que ao longo destes meses irá realizando máis accións deste tipo coa cidadanía.

O alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, sinala que “este tipo de celebracións deben facernos reflexionar como sociedade sobre a importancia de coidar e protexer á nosa contorna”. Respecto diso afirma que “todos e todas podemos contribuír a manter o noso ecosistema en mellores condicións converténdonos en axentes do cambio”. “Baiona -declarou- continuará avanzando como unha sociedade respectuosa e sostible. Sempre tendo en mente a economía azul sinalando a importancia que ten este ámbito para Baiona. Con esta actividade reafirmamos a nosa preocupación pola protección e o mejoramiento do medio ambiente con miras a facer un mundo mellor”.

O Día Mundial de Limpeza de Praias foi instituido por The Ocean Conservancy, xorde no ano 1991, a partir de dous programas Internacionais de gran auxe a nivel mundial e no marco da campaña Internacional de Limpeza de Costas, foi unha iniciativa estadounidense baixo o nome “para Limpar o Mundo” actualmente celébrase en máis de 123 países. Durante este día miles de persoas danse cita para recoller refugallos sólidos das praias, ríos e humidais e identificar as fontes destes residuos; así como modificar os comportamentos que causan a contaminación.