Cesantes volve encher de cometas a enseada de San Simón co Campionato Galego de Kitesurf

Por segundo ano consecutivo o TMKiteClub organiza, en colaboración co Concello de Redondela, o campionato autonómico de kitesurf, proba que se disputa esta próxima fin de semana -27 e 28 de maio- en augas da ría de Vigo.

Volve a acción a Cesantes. A tempada de kitesurf en Galicia arrinca esta próxima fin de semana coa disputa do Campionato Gallego, proba que volve organizar por segundo ano consecutivo o TMKiteClub en colaboración co Concello de Redondela e que reunirá de novo a máis dunha trintena de participantes en augas da ría de Vigo.

A só dous días do primeiro bocinazo de saída, o presidente do club redondelano, Ricardo González, explica que “a pasada tempada asumimos o reto de organizar o primeiro Campionato Galego de kite, que resultou ser un éxito e animounos a repetir este ano. Sabemos que as expectativas son altas e para un club como o noso supón un gran esforzo, pero grazas á colaboración do Concello de Redondela e por suposto ao apoio de todos os participantes estamos convencidos de que será un gran campionato”.

“O que queremos é que a xente disfrute da nosa contorna, da competición e do kite. Este ano, ademais, seguimos acondicionando as nosas instalacións en Cesantes para que tanto os socios como os participantes gocen dos eventos non só dentro senón tamén fose da auga”, engade González.

Dúas xornadas de regata e catro títulos en xogo

A regata comezará este sábado coa entrega de dorsais a partir das dez da mañá e o briefing previo á competición ás doce. Finalizada a reunión, e se as condicións permíteno, os aspirantes ao título escoitarán o primeiro bocinazo de saída ao redor de únaa da tarde.