Baiona presenta Baiverán 2023 con toda a programación cultural para este verán

Ao longo de catro meses programouse máis dun centenar de actividades para todos os días e todos os públicos e enfocado principalmente a todas as idades da familia.

A axenda de 2023, BaiVerán, foi presentada esta mañá no Concello de Baiona pola Concelleira de Festexos, Ruth Álvarez González, e o Concelleiro de Cultura, Policarpo Vilar Misa, no acto tamén interveu o Alcalde de Baiona, #Jesús Vázquez Almuíña, e o Presidente da Asociación de Comerciantes e Empresario de Baiona (ACEBA) Marcos Comesaña.

Un das principais novidades desta edición 2023 é o festival organizado para os máis pequenos e pequenas do municipio. Baixo o título de “Peque Fest”, o mércores 9 de agosto, os máis peques da familia poderán gozar na praza do concello de 17:00h a 20:00h de pintacaras e inchables. Ás 20:00h terá lugar o espectáculo de maxia infantil de Yago Barra.

Tamén se organizou o día 23 de agosto o “Día da Mocidade” baixo o nome de “Mocidade Fest”. A praza do concello acollerá as actuacións de Ganjahr Family, Dj Diego Mariño e DJ Yaggo, a partir das 20:00h.

Outra das grandes novidades da programación será a programación deseñada como peche do mes de agosto: É o Festival Peregrino: encontro no camiño, pensado para potenciar o Camiño Portugués da Costa entre a veciñanza, peregrinos e visitantes. Así, Peregrinarche, trátase de actividades infantís na Praza do Concello de 12:00 a 19:30h (necsaria inscrición previa na oficina de turismo). Ás 22:00 terán lugar as actuacións estelares no Parque de “A Palma” de Pepe Suevos, Manuel Manuiña e Pili Pampín, todas elas forman parte do espectáculo “Camiñantes e Cantantes. 30 Anos do Camiño coa Ocaband”. Pechará o festival o Bruxo Queiman co espectáculo “Queiman Folki” ás 24:00h. Terá lugar o 23 de agosto.

O “Baiverán 2023” inclúe máis dun centenar de actividades: concertos e actuacións musicais, monólogos, espectáculos familiares, conferencias, charlas, festas populares, feira de actividades e coleccionismo; actividades populares realizadas polos distintos colectivos e asociacións baionesas e tamén do Val Miñor. Cinema ao aire libre , así como o Ciclo Mestre Mateo que levará

as proxeccións das longametraxes de ficción e documentais finalistas dos premios do noso audiovisual galego ao Multiusos Mercado de Sabarís os luns. A pintura tamén terá o seu espazo no Multiusos, xa que se programaron 9 exposicións neste espazo. O ciclo de conferencias “ Ou Falar das Pedras” organizado polo Arquivo Histórico e a Biblioteca Pública Municipal de Baiona tamén levará a cabo neste espazo.

“O noso obxectivo principal é brindar tanto á veciñanza, as persoas visitantes, como aos turistas, a oportunidade de gozar dun verán excepcional nun lugar que se distingue polo seu excelenia turística na Rías Baixas. Queremos que todas as persoas visitantes mergúllense na rica cultura e tradicións do noso municipio, e para logralo, preparamos un programa diverso. O Baiverán presenta unha ampla gama de actividades culturais para todos os gustos e nutrimos dita programación co noso talento e artistas locais. Tamén cos colectivos e o talento de nosas cinco parroquias. Tamén pretendemos que esta oferta complementaria teña un importante impacto económico tanto para a hostalería como para o comercio locaol. Pretendemos implusar así a economía tola e crear novas oportunidades de negocio”, conclúe o rexedor.