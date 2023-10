Baiona presenta a V edición de “A Mar de Historias”

A Concellería de Cultura do Concello de Baiona presenta a V edición do programa divulgativo “A Mar de Historias”: Unha serie de conferencias que pretende un formato flexible e aberto ao público nunha cita co autor e o seu relato, contado de forma atractiva e interesante.

A flexibilidade céntrase na diversidade de temáticas tratadas: arquitectura, arqueoloxía, historia, turismo mariñeiro…e toda obra cultural relevante para a Vila susceptible de incrementar o coñecemento e aprecio das mesmas.

Estas conferencias celebraranse no no auditorio da Casa dá Navegación, en horario de 20: 00 a 21:00 horas, con entrada libre ata completar aforo, e prolongaranse ata o mes de xaneiro de 2024.

Programa de conferencias:

A primeira delas terá lugar este venres, 13 de outubro: “O mar e a evangelización: Cristóbal Colón”. Luís Pouse Regueiro. Historiador

3 de novembro: “O mar, os seus profesionais e a cultura marítima como recurso turístico”. Pablo Mariño e Severino Casal, Bluscus, turismo mariñeiro

1 de decembro: “Orcas e veleiros”. Alfredo López, Coordinadora para ou Estudo dous Mamíferos Mariños Cemma

12 de xaneiro: “A minería do ouro galaicoromana na Serra da Groba – Argalo”. Gustavo Pascual Hermida. Arqueólogo.