Baiona homenaxea aos mariños baioneses que participaron na primeira volta ao mundo

O Concello de Baiona programou durante esta fin de semana pasada varios actos como homenaxe a Diego Carmona, Vasco Gómez Gallego, Vasco Gallego e Vasquito (fillo de Vasco Gallego)”, os mariños de Baiona que navegaron con Magallanes e Elcano no 501 Aniversario da Primeira Circunnavegación á terra.

Os actos centrais tiveron lugar este domingo, 10 de setembro, na confluencia das Rúas Vasco Gallego e Diego Carmona onde se descubriu unha placa conmemorativa en recordo destes catros mariños de Baiona. O Concelleiro de Cultura, Policarpo Vilar, estivo presente xuntos a outros membros da Corporación Municipal. O alcalde, Jesús Vázque Almuíña, ausentouse do acto ao estar en Sabarís #ante o grave incendio acontecido nos Viveiros desta parroquia de Baiona.

Acto seguido, sobre as 20:15h, a Igrexa de Santa María de Baiona acolleu o concerto “Pangea” de Abraham Cupeiro. Foron moitas as persoas que se achegaron ata o lugar para gozar deste peculiar recital.

Durante o concerto soou desde a austral Oceanía cos ecos das súas buguinas, ata as misteriosas montañas chinesas que o son do Hulusi debuxa cos seus melismáticas melodías: Grandes chairas de América do Norte, selvas como as de Sudamérica, a flaute Peule de Senegal, a Gaita Búlgara, a desafiante Zurna e as milenarias cornas de pastor, coserán o vestido que unirá unha vez máis á nosa terra. PANGEA é un canto á diversidade cultural do noso planeta. Estreada en 2018, foi gravada coa Royal Philarmónica de Londres no estudos Abbey Road baixo o selo de Warner Classics.

Os actos comezaron xa o venres 8 de setembro, o Monte Real Club de Iates de Baiona acolleu unha conferencia baixo o título “Unha odisea para lembrar, un mundo para explorar e unha poboación para esquecer: Encontros e desencontros na primeira viaxe a América”. A profesora titular do Departamento de Historia da arte da Universidade de Santiago de Compostela, Begoña Fernández Rodríguez, foi a encargada de ofrecer estaponencia. O sábado día 9 de setembro, no mesmo emprazamento, o Doutor en Historia Moderna e escritor José Calvo Poyato, conversou de “A primeira volta ao mundo de Juan Sebastián Elcano e as súas relacións con Galicia”.