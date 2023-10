Baiona celebra o Día da Hispanidade

Baiona celebrou o acto do Día da Hispanidade no Monumento “Encuentro entre dos Mundos”. Durante o acto, interviñeron en primeiro lugar, o Decano do Corpo Consular Acreditado en Vigo e honorable Cónsul de Polonia en Galicia, Juan M. Vieites Baptista de Sousa, seguido da Delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz Álvarez, pechando a quenda de intervencioes o alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña.

Entre os asistentes tamén estaba a corporación do Concello de Baiona, ex alcaldes, alcaldes do Val Miñor, fillos adoptivos de Baiona e demais autoridades locais da Vila. Por primeiro vez, acudiu a este acto o Alcalde do Pobo Irmán de Pornic (Francia) Jean-Michel Brard acompañado de tres concelleiros do consistorio francés.

O broche oro ao acto protocolario púxoo a interpretación da peza “Guantamenara” do autor Joselito Fernández interpretada polos integrantes do grupo “TAMARINDO”: Paloma Arín ( voz solista), Benjamín Santos(guitarra e voces), Xota García (pianista, arreglista e voces) e Jesús Parra (requinta e voces).

O acto de celebración da efeméride este ano volveu ao seu emprazamento orixinal, o monumento “Encuentro entre dos Mundos”. A Concellería de Cultura organizou un evento que combina o acto institucional cun concerto de música latinoamericana para o goce de toda a veciñanza.