Aspanaex celebrou a 40ª edición da súa marcha solidaria en Vigo

A Asociación en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual da provincia de Pontevedra Aspanaex, celebrou un ano máis, e xa son corenta, enchendo as rúas de Vigo coa súa mensaxe de solidaridade.

Este domingo desde as 10:30 da mañá a Marcha Aspanaex percorreu as rúas do centro da ciuda, cun obxectivo claro, dar visibilidade e concienciar á sociedade sobre os dereitos das persoas con discapacidade. Entre os participantes poidemos ver á Vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Marta Tapias.

A marcha, que saíu desde o Parque de Castrelos, percorreu seis quilómetros nun circuíto circular pasando por Praza de América, Avenida de Castelao, rúa Porriño, rúa Padre Seixas, rúa Pablo Iglesias, Avenida de Balaídos, Avenida de Castelao, regresando ao Parque de Castrelos e finalizando a marcha no Auditorio.