As gamelas tradicionais de Baiona póñense a punto para a Regata de Gamelas 2023

O Paseo Ribeira de Baiona acolleu esta semana a presentación da tradicional Regata de Gamelas que servirá de pistoletazo de saída para as Festas da Anunciada que se celebrarán a primeira fin de semana de agosto en Baiona, concretamente o 4,5,6 e 7 de agosto.

Varias embarcacións masculinas e femininas participarán na proba denominada Regata de Gamelas Vila de Baiona Gran Premio EuroRed.

Durante a presentación o Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, anunciou que “para a regata de gamelas de 2023 realizouse unha restauración integral das embarcacións,deixándoas nunhas condicións óptimas para a competición: Estes traballos de restauración engloban os traballos de lavado, lixado, reparación de golpes e orificios con fibra de vidro, reposición da cabullería e elementos de amarre, reclavado dos reforzos do plan e finalmente os traballos de pintura e marcaxe, consistentes nunha man de imprimación, dúas mans de pintura e a colocación de todos os vinilos para a súa personalización”.

Así mesmo, todos os remos foron sometidos a unha restauración completa mediante tarefas de lixado e pintado, reparación de remadoiras e a preparación das empuñaduras para un correcto equilibrado dos remos.

Todos estes traballos foron realizados baixo o patrocinio de Grupo Eurored en colaboración co Excelentísimo Concello de Baiona.

Na presentación tamén participaron o Concelleiro de Pesca, Marisqueo e Actividades Marítimas, Joaquín López Goce, o Concelleiro de Cultura e Accesibilidade, Policarpo Vilar Misa, o director de operacións de Grupo Eurored, Raúl Costas Lafuentem, e o Vicepresidente do Monte Real Club de Iates, Alejandro Retolaza Vázquez-Viso.

O campo de regatas estará instalado como manda a tradición no porto pesqueiro o venres da Anunciada, día 4 de agosto, e as probas clasificatorias comezarán ese mesmo día ás 17:00 horas, rolda de clasificación feminina, ás 17:30horas, rolda de clasificación masculina. Ás 20:00 horas dará comezo a randa final feminina e media hora máis tarde a masculina.

Ás 21:00horas terá lugar a entrega de trofeos e premios en metálico para vos tres premios clasificados de ambas as categorías. Primeiro clasificado 300€, segundo clasificado 200€ e terceiro clasificado 100€.

As inscricións pódense realizar a través da App baionacodeporte.gal ou do email: deportes@baiona.gal Máis información no Pavillón Municipal de Deportes ou chamando ao 986.356.558