As contadoras Vero Rilo e Carmen Conde protagonizan en Ribadumia unha nova acción de “Mulleres en acción. Violencia Zero”

Ribadumia acolleu onte unha nova acción do programa da Deputación de Pontevedra “Mulleres en Acción. Violencia Zero”, protagonizada polas contadoras Vero Rilo e Carmen Conde. Nesta peza, que se desenvolveu no CPI Julia Becerra Malvar, as artistas exploraron os camiños da narración oral desde unha perspectiva feminista ante o alumnado de 3ª e 4º da ESO.

Trátase dunha peza na que, baixo o título “O verbo dos posibles”, ambas artistas exploran os camiños da narración oral desde unha perspectiva feminista. A actuación asistiu a deputada provincial Isabel Couselo e na súa intervención amosou o compromiso da institución provincial coa igualdade “que ten que ser unha realidade e é un obxectivo prioritario”. “Imos encamiñar os nosos esforzos –sinalou- para que esta provincia vaia a máis en canto á igualdade, que sexa un exemplo e unha referencia. E daremos pasos cara adiante, esforzándonos para conseguir esa igualdade efectiva de maneira real, porque sabemos que é fundamental para construír máis provincia”. Neste aspecto, a deputada convidou ao alumnado a sumarse “como axentes implicados” neste obxectivo.

“O verbo dos posibles” é, segundo as artistas, unha homenaxe aos contos e ao termo computus (do latín compŭtus, conta, que alude a unha narración breve). Esta palabra antiga refírese aos contos, ás contas e tamén ao cálculo dos ciclos no calendario. Deste xeito, nesta sesión as historias están vencelladas á multiplicación de bocas femininas que transmitiron unha narración ata convertela en tradición, así como tamén ao paso do tempo, “no que grazas ás recollidas e conservación de historias especialmente feitas por mulleres, grazas á autoría e o maxín, perpetuou a través das xeracións todos os cómputos”.

Carmen Conde é filóloga, dramaturga, guionista e contadora. Autora de relatos breves infantís e adultos e humorista, fundou Tarabela Creativa xunto a Diego Gallego, dende onde crean formatos escénicos e audiovisuais, como a mini serie web “Premios Darwin” e a serie dixital “Quéreme soar!”. Dende 2009 imparte obradoiros de relato breve, poesía, micorrelato e narración oral. Pola súa banda, Vero Rilo é narradora oral e educadora. Titulada como técnica superior en Integración Social e tamén en Educación Infantil, leva desde 2013 contando contos e historias para todos os públicos tras formarse con referentes da narración oral galega e internacional como Charo Pita, Tim Bowly, Quico Cadaval, Paula Carballeira, Rodorín, Pablo Albo ou Soledad Felloza.

O programa provincial “Mulleres en Acción. Violencia Zero” está a celebrar este ano a súa oitava edición baixo o lema “Artistas Aliadas. Mulleres Aliadas”. Programáronse 25 novas accións con 35 artistas que realizan performance, danza, música, teatro, murais, poesía e audiovisuais para concienciar á sociedade sobre as violencias machistas. Xa se celebraron en Pontevedra, Vigo, Barro, Arbo, As Neves, Cangas, A Cañiza, O Grove, Nigrán, Mos, Gondomar, Oia, Baiona, Cambados, Marín, Poio, Vilagarcía, Caldas e A Lama e, tras Ribadumia, o programa chegará a Tui e Forcarei.