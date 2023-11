Este ano a Camiñada Solidaria levarase a cabo na parroquia de Ribadelouro, xa que nos acercaremos ás inmediacións das covas da Trapa onde espeleólogos do Clube Maúxo falarán da segunda cova granítica máis importante de Europa.

Esta pequena ruta circular, de percorrido fácil, ten unha distancia aproximada duns 6 quilómetros.

É moi importante sinalar que en ningún momento se ten previsto acceder ao interior das covas da Trapa, simplemente achegarase ata as inmediacións e alí os espeleólogos falarán das covas. O acceso ás covas só é recomendado a espeleólogos expertos.

A visita comeza desde o aparcadoiro do, ás 09:00 horas.

IMPORTANTE, para participar só hai que inscribirse no formulario de inscricións e aparecer no lugar e hora indicada cun quilo, ou máis, de alimentos non perecedoiros. Alimentos que doaremos a SOS Tomiño Baixo Miño.

Toda a información e formulario de inscricións en www.andatui.es