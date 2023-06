A Xunta enxalza a calidade e oferta da Cociña do Mar de Galicia a través de cinco foros gastronómicos

Os eventos contarán coa participación de pescadores, mariscadoras ou confrarías, chefs, investigadores, operadores turísticos, persoal académico, profesionais da saúde e bloggers, entre outros

A Xunta pretende promocionar as virtudes dos produtos do mar de Galicia así como a gran oferta gastronómica e hostaleira da comunidade, nos vindeiros meses a través de cinco foros enmarcados na campaña Galicia sabe amar. Así, con #aCociñaDoMar como fío condutor, as cidades da Coruña, Vigo, Ourense, Lugo e Santiago de Compostela acollerán charlas, mesas redondas, obradoiros de cociña e degustacións ao longo do segundo semestre deste ano.

As xornadas enmárcanse na campaña Galicia sabe amar posta en marcha polo Executivo autonómico e dan continuidade ás catro rutas con foodtrucks que están a percorrer distintos concellos de España vencellados co Camiño de Santiago

O Hotel Monumento San Francisco acolleu hoxe a presentación que contou coa presenza do conselleiro do Mar, Alfonso Villares e de reputados chefs que, segundo está previsto, serán os que capitaneen tamén os cinco foros, como son Yayo Daporta–propietario do seu restaurante homónimo en Cambados–, Moncho Méndez –de Millo Orzán, na Coruña–, Lucía Freitas, –da Tafona e a Barra Gastronómica Lume, en Santiago–, Daniel Guzmán –de Nova, en Ourense– e Héctor López –do restaurante España, en Lugo– que ofreceron o seu saber facer ao público asistente a través de distintas degustacións.