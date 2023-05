A visita de Rockefeller a Balneario de Mondariz abre un ciclo de conferencias históricas en Vigo

A Biblioteca de a EMAO ofrecerá ao longo de 2023 o ciclo de conferencias “A historia e os seus personaxes”, que terá como eixo central a relación da vila termal con persoaxes como Isaac Peral, Peinador Lines, Antonio Palacios ou Isabel de Borbón “A Chata”

John Rockefeller III será o encargado de abrir o ciclo de conferencias “Balneario de Mondariz. A historia e os seus personaxes” que se desenvolverá de maio a decembro, fóra de xullo e agosto, nas instalacións da EMAO, Escola de Artes e Oficios de Vigo con motivo da celebración do 150 aniversario de Balneario de Mondariz.

Unha investigación realizada polo xornalista Fernando Ojea en 2006 para a revista “Mondariz” e que debulla a viaxe que realizou o multimillonario á vila termal, achegará, o xoves 25 de maio ás 19.00 horas, aos vigueses á Belle Époque. Nesta xornada Fernando Ojea presentará a única fotografía que existe desta visita a Galicia nunha recuperación dixital realizada polo xornalista.

“O día que veu o home máis rico do mundo a Balneario de Mondariz” analiza o momento histórico daquela data, uns meses antes do crack económico do 29 en Estados Unidos e a ditadura de Primo de Rivera en España, así como a importancia da vila termal galega como lugar de encontro social e de vacacións saudable a nivel nacional e internacional.

Fernando Ojea presentará ao primoxénito da familia máis rica de todos os tempos para coñecer ao xefe do Goberno, o xeneral Miguel Primo de Rivera, que descansaba no Balneario de Mondariz. En 1929 John D. Rockefeller III (1906-1978) tiña 23 anos e acababa de graduarse na Universidade de Princeton. O novo herdeiro da familia que no século XIX ostentou o monopolio do petróleo realizou unha volta ao mundo de 4 meses para completar a súa formación universitaria, e que forxou a súa querenza pola cultura asiática. Desde Nova York tomou un barco ata Xibraltar, e, xa en España, viaxou a Mondariz desde Santander nun coche que alugou.

Estes datos sabémolos grazas á investigación de Fernando R. Ojea, actualmente director de Contidos na CRTVG, que achou unha referencia desta visita na publicación ‘La temporada’, que reflectía a actualidade do balneario. Aquilo lle intrigó e, na súa procura, atopou un artigo en ‘El Pueblo Gallego’ xornal desaparecido en 1979. Incluía unha foto borrosa e os nomes de John Rockefeller e James McDonald. Tras enviar unha mensaxe ao arquivo da Fundación Rockefeller, obtivo desta forma os diarios do magnate estadounidense. Nas súas follas quedou reflectida, entre outras anécdotas, a atracción do novo Rockefeller por unha das fillas de Miguel Primo de Rivera, que tamén se aloxaban no balneario.

Este episodio está incluído nun ciclo de conferencias que Balneario de Mondariz desenvolve para dar a coñecer a súa historia e aos protagonistas da mesma desde 1887, ano fundación da vila termal ao ser declaradas as súas augas mineromedicinales polo Goberno español. Unha viaxe ao pasado que se desenvolverá o último xoves de cada mes ata finais do 2023, fóra de xullo e agosto.

A “Rockefeller: o día que o home máis rico do mundo ao Balneario de Mondariz” por Fernando Ojea, seguiranlle relatorios como “Peinador Lines e a súa aposta por Galicia” por Fernando Franco; “Isabel de Borbón “La Chata” por Manuel Orio; “Isaac Peral, a modernización de Balneario de Mondariz”. por Salvador Fernández de la Cigoña; “Antonio Palacios, o arquitecto da vila termal” polo arquitecto José Luis Varela Alén ou “Lorenzo Coullaut Varela, historia dunha amizade” por Sergio Sánchez-Monje Escardó-Peinador.