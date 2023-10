a-orquestra-kv2211-presentou-na-avcd-monte-da-mina-de-castrelos-o-seu-ensemble-de-chelos

A Orquestra Kv2211 presentou este sábado o seu Ensemble de Chelos durante o concerto “Música clásica polas parroquias” que se celebrou na AVCD Monte da Mina de Castrelos e que contou coa presenza de Gorka Gómez, concelleiro de Cultura do Concello de Vigo

O concerto, con cheo absoluto, comezou coa actuación da Orquestra Infantil Kv2211 baixo a dirección de Raquel Fernández. Máis de treinta nenos e nenas de 7 a 14 anos de idade, apoiados por músicos colaboradores da Orquestra Xuvenil, interpretaron un amplo repertorio de dez pezas. Podíanse respirar os nervios dos máis cativos que se estreaban coa Orquestra e que non esquecerán este primeiro día.

O ciclo “Música clásica polas parroquias” –deseñado para fomentar e divulgar os instrumentos de corda en todas as áreas de Vigo– forma parte da programación que a Orquestra Kv2211 desenvolve en colaboración co Concello de Vigo. O próximo concerto da Orquestra terá lugar o domingo 26 de novembro ás 18 horas no Centro Cultural de Bembrive co gallo da celebración de Santa Icía, patroa da música.