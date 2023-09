A IV edición da Semana Azul acollerá un mar de cultura, deporte e tradición na ría de Vigo

A Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo anunciou onte a que será a cuarta edición da Semana Azul

Un evento de presentación no que participaron o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Carlos Botana; a vicepresidenta 1ª da Deputación de Pontevedra, Marta Fernández-Tapias; a delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz; o secretario Xeral para ou Deporte, José Ramón Lete; e o presidente da Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo, Jorge Alonso.

Segundo informaron durante a presentación deste evento, que se consolidou como un referente na promoción de Galicia e da Ría de Vigo como destinos culturais e turísticos a través de actividades náuticas de carácter deportivo, cultural e recreativo, a Semana Azul terá lugar entre o 30 de setembro e o 8 de outubro e conta co apoio da Secretaría Xeral para ou Deporte, a Consellería do Mar, Abanca, a Autoridade Portuaria de Vigo, Ecoembes e Anfaco Cecopesca.

A cuarta edición da Semana Azul promete superar todas as expectativas, xa que contará cunha ampla variedade de actividades ofrecidas polos socios da Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo e destacadas entidades colaboradoras que se unen para ofrecer, tanto para centros escolares como para o público xeral, unha experiencia inesquecible na Ría de Vigo. Entre as entidades colaboradoras que participarán no evento atópanse: Galping, Prado Surf, Asociación de Pesca Deportiva Rías Baixas, Fundación Traslatio, Wake&Dive, Surf Vigo, Asociación Julio Verne, Sailway, Real Club Náutico de Vigo, Mergullo Breogán Mergullo, Navieira Nabia, CEMMA, Coca Cola, Trece Graos, Real Federación Galega de Motonáutica, Asociación Devanceiros do Mar, Asociación Sueste, Amonaga, Ou Cerco Redeiras de Cangas, Escola Naval Militar e Nos Agrupación Cultural Deportiva Recreativa.

Experiencias únicas

Durante estes días, os asistentes poderán gozar de experiencias únicas na Ría de Vigo, que van desde cruceiros guiados ata actividades de iniciación a distintos deportes, aprender elaboracións no showcooking, practicar snorkel nas Illas Cíes ou visitar o observatorio submarino “Nautilus”, o “Hidria II” ou o veleiro escola “Peregrina” da Armada.

Ademais, para fomentar a concienciación ambiental, Ecoembes ofrecerá charlas de formación e concienciación en colaboración coa Semana Azul e instalaranse distintas exposicións gratuítas de temática mariña nas instalacións da Estación Marítima de Vigo. Como novidade este ano, habilitarase un espazo gastronómico e musical no paseo das Avenidas, onde os asistentes poderán degustar os mellores produtos da ría da man de diferentes food trucks mentres gozan de actuacións musicais de grupos locais.

Os interesados en participar na Semana Azul poden consultar o programa completo de actividades e acceder aos formularios de inscrición para cada unha delas a través do blogue da páxina web da Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo (blogue Agrupación industrial Náutica Ría de Vigo), así como nas redes sociais da asociación, Twitter (@RiadevigoAriven) e Facebook.

Desestacionalizar este tipo de actividades

Segundo avanzou o presidente portuario, Carlos Botana, o obxectivo da institución que preside é estender este tipo de iniciativas de achegamento ao mar a través de distintas actividades ao resto do ano, o que tamén valorou moi positivamente a delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, quen destacou a importancia de achegar a Ría aos cidadáns. Pola súa banda, o secretario Xeral para ou Deporte, José Ramón Lete, indicou que o mar é un “sector estratéxico e da máxima relevancia para o crecemento azul da nosa economía”, e onde os deportes náuticos son “todo un referente” a nivel nacional.

Por último, a vicepresidenta 1ª da Deputación de Pontevedra, Marta Fernández-Tapias, avogou por “ensinar a nosa Ría ao mundo” a través deste tipo de iniciativas que cualificou moi positivamente e que supoñen “crear canteira para que os nenos achéguense ao mar”.

A Agrupación industrial A Asociación Agrupación industrial Náutico Ría de Vigo é unha entidade sen ánimo de lucro que nace no marco da estratexia Blue Growth do Porto de Vigo como forma de promover a cultura náutica e fortalecer o sector náutico. Actualmente, está formada por 23 entidades vinculadas á cadea de valor da náutica na Ría de Vigo, contando entre os seus asociados con numerosos clubs náutico-deportivos e operadores de actividades turísticas, entre outros, con experiencia no deseño de eventos e actuacións relacionadas co turismo mariñeiro e a náutica recreativa.

A Asociación traballa por e para o fortalecemento do sector náutico desde múltiples vías, entre as que se encadra como prioritaria a posta en valor dos recursos patrimoniais vinculados ao mar, como forma de revalorizar a cultura, historia e elementos naturais presentes na contorna. Neste marco, promóvese a posta en marcha de accións coas que achegar a sociedade ao mar a través do deporte, a náutica recreativa e as actividades culturais e turísticas como fonte de saúde, pero tamén de enriquecemento persoal e social e que, ademais, supoñen un claro motor de desenvolvemento económico local.