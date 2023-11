A Fundación Bienal de Arte de Cerveira integra por primeira vez un proxecto de cooperación artística e cultural a nível europeo

A Fundação Bienal de Arte de Cerveira viu aprovada a candidatura “EUROFABRIQUE CAMPS”, no âmbito do programa “Projetos de Cooperação Europeia” da vertente cultural da Europa Criativa, da qual é parceira juntamente com as entidades: Andea – Association Nationale des Ecoles Supérieures d’Art, Gip Le Signe – Centre National Du Graphisme, em França, e a Asociatia Clusterul de Industrii Creative Transilvania, na Roménia. A iniciativa prevê a realização de três campos criativos com jovens artistas e designers na Roménia, em França e em Portugal em 2023 e 2024.

Apoiado pelo programa europeu da Europa Criativa da União Europeia em 200 mil euros e com uma taxa de cofinanciamento de 80%, o projeto tem como objetivo sensibilizar para o papel dos artistas e dos designers enquanto motores do desenvolvimento social, político, económico e cultural e da resiliência social, participando numa sociedade mais inclusiva e tolerante.

O primeiro protótipo da “EuroFabrique” foi realizado em Paris, em 2022, e pretende-se agora com esta candidatura torná-lo num projeto a longo-prazo, partilhado com novos territórios e parceiros. Os quatro membros do consórcio decidiram unir forças a nível europeu para moldar em conjunto o futuro da “EuroFabrique”, consolidando-o simultaneamente numa rede transfronteiriça inclusiva.

Ao longo de 16 meses serão, assim, desenvolvidos três “EuroFabriqueCamps”, pequenos clusters colaborativos concebidos para testar novos protótipos através de metodologias colaborativas que envolvam ativamente os jovens criativos europeus, facilitando a sua mobilidade internacional, desenvolvendo as suas competências criativas e críticas e as suas capacidades de resiliência.

Segundo o presidente da FBAC, Rui Teixeira: “Este projeto está muito alinhado com as nossas prioridades estratégicas de integração em redes internacionais, de contribuição para a inovação social e da captação de públicos mais jovens para a construção conjunta de pensamento crítico a partir da cultura. É a primeira vez que somos selecionados num projeto do programa europeu da Europa Criativa e estamos certos que será um sucesso”.

O primeiro campo criativo decorrerá em Cluj-Napoca, na Roménia, de 5 a 10 de dezembro de 2023, e o segundo em Chaumont (França) de 5 a 9 de fevereiro de 2024. Vila Nova de Cerveira irá acolher a terceira edição do evento, em setembro do próximo ano, integrado na XXIII Bienal Internacional de Arte de Cerveira. O objetivo será explorar coletivamente, a partir da temática da Bienal “ÉS LIVRE?”, a forma como a arte e o design podem ser utilizados para abordar as questões mais prementes do continente, tais como as alterações climáticas, a justiça social e a instabilidade política e, ao fazê-lo, aprofundar os eixos curatoriais do projeto.

“EuroFabriqueDesign Camp” em Chaumont (França) tem candidaturas abertas até 12 de novembro

Encontram-se abertas, até dia 12 de novembro, as inscrições para o segundo campo criativo “EuroFabriqueDesign Camp” que decorrerá no Le Signe, o Centro Nacional de Artes Gráficas, em Chaumont (França), de 5 a 9 de fevereiro de 2024. A iniciativa combinará um laboratório de ateliers, masterclasses, conferências e encontros, combinando abordagens teóricas (promovidas por oradores convidados dos domínios da filosofia, da semiologia e da direção de arte) e experimentação em design, de modo a criar uma base para a identidade visual da “EuroFabrique”. Esta semana de trabalho presencial será seguida de um mês de trabalho remoto com reuniões semanais facilitadas por um estúdio de design gráfico.

Podem participar, através de candidatura, alunos que estejam a frequentar o 3º ano de licenciatura (1º ciclo) ou o 2º ciclo da área de design gráfico, com um docente acompanhante ou tutor que deverá ser igualmente especializado em design gráfico ou tipografia. O convite é alargado às instituições de ensino superior europeias (e não só) especializadas em design gráfico.