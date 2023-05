A Festa da Rosa cumpre 50 anos

A alcaldesa de Mos e a Directora de Turismo de Galicia presentaron hoxe o concerto estrela e cabeza de cartel, así como o resto da programación organizada para a 50 edición da festividade local

A Festa da Rosa cumpre este ano 2023 50 anos, trascorridos xa desde a primeira edición celebrada no 1973. E faino con David Bustamante como cabeza de cartel da programación deste ano.

Na presentación da L Edición da Festa da Rosa que tivo lugar esta mañá no Pazo de Mos estiveron presentes a Directora Turismo de Galicia, Nava Castro, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, representantes da productora Esmerarte, das asociacións culturais mosenses, Asociación de Hostaleiros, Mulleres Rurais, clubes deportivos implicados na programación, o gaiteiro Xulio Lorenzo, membros da directiva da Fundación Pazo de Mos, a concelleira de Cultura, Turismo e Participación Cidadá, Sara Cebreiro e demáis membros do Goberno local.

PROGRAMACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA FESTA DA ROSA 2023

VENRES 9

CONCERTO DE DAVID BUSTAMANTE

CAMPO DE FUTBOL DAS BALOUTAS (prezo entradas 15€ á venda en Ataquilla.com)

ÁS 22:00 h

DOMINGO 11

FESTIVAL ABRENTE FOLK

AUDITORIO DE TORROSO

ÁS 18:00 h

Domingo DÍA 13 DE XUÑO

CELEBRACIÓN DO DÍA GRANDE DA ROSA

Pola mañá:

Na Praza do Concello

A partir das 10:00 e ata ás 11:00 exposición e apertura do concurso de rosais

Ás 11:00 h misa solemne cantada pola coral Ventos do Val

Ás 12:00 h pregón e homenaxes

Ás 12:30 h veredicto do Concurso de Rosas e Concurso de Empanadas de Pan de Millo

Ás 13:00 h actuación musical

Himno de Mos

Venda de empanada de pan de millo organizada por Mulleres Rurais

SÁBADO 17

XUNTANZA DE PALILLEIRAS DE MOS E FESTA DA HOSTALERÍA

EXTERIORES DO MULTIUSOS DAS POZAS

Ao longo de todo o día.

(concertos, artesanía e gastronomía)

DOMINGO 18

FESTIVAL DE CORAIS

(C.P.ASOMAMOS, C.P.FROL NOVA de Redondela e C.P. A Cañiza)

AUDITORIO DE TORROSO

ÁS 19:00 H

DOMINGO 2 (xuño)

TEATRO MULLERES EN IGUALDADE DE MOS

AUDITORIO DE TORROSO

ÁS 19:00 H

ACTOS DEPORTIVOS

DIAS 10 e 11 V TROFEO VILA DA ROSA (CLUB ROSALEIRA)

MEMORIAL JUAN ESTEVEZ NENÉ (U.D.MOS)

II TORNEO DE FUTBOL PE (LOURO CLUB DE FUTBOL)

As rosas nas parroquias

Desde o 23 de maio ao 13 de xuño as rosas de Mos serán as protagonistas do noso municipio.

14 asociacións culturais e veciñais acollerán por segundo ano consecutivo os cursos de Secado de Rosas, Xabóns de Rosas e Estampación de Rosas pintadas en tea.

Ademáis todos/as os/as alumnos/as participaran de estes cursos presentando rosas das súas parroquias na asociación. Encheremos as redes de rosas potenciando o símbolo do noso escudo.

Teremos moita rivalidade entre as rosas das 10 parroquias, que competirán tamén o propio dia 13 xa que nas bases desta edición, recollen novamente un premio á mellor Rosa de cada unha das 10 parroquias mosenses.

ASOCIACIÓNS: