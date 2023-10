A Estrada acollerá en maio de 2024 a primeira edición da feira Gastrotur do Ulla

A Xunta apoiará a celebración da primeira edición da feira Gastrotur do Ulla, en maio de 2024, no concello pontevedrés da Estrada. Así o destacou o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, no acto de presentación deste certame, no que tamén participaron o Alcalde da Estrada e a deputada provincial delegada de Turismo, Nava Castro, quen destacou que “A Estrada conxuga á perfección o que é esta provincia e o que queremos que sexa: Pontevedra é desfrutar!”.

Salientar que este certame gastronómico, turístico e deportivo pretende ser un escaparate de toda a oferta innovadora que ofrecen os 19 concellos zona bañados polo río Ulla: Antas de Ulla, Boqueixón, Agolada, Silleda, Monterroso, Vedra, Arzúa, Pontecesures, Santiso, Teo, Catoira, Palas de Rei, Padrón, A Estrada, Valga, Vila de Cruces, Touro, Dodro e Rianxo.

Así, o director xeral destacou a importancia de colaborar con este tipo de feiras, que permiten promocionar as singularidades locais e apostar pola produción da zona, contribuíndo a ampliar o mercado a novos compradores. Centrado máis na oferta gastronómica, Cabarcos destacou o prestixio que están alcanzando os 37 selos de calidade, os cales constitúen un dos principais atractivos da ampla oferta turística de Galicia. Así, os visitantes acoden a nosa Comunidade atraídos, entre outras cousas, polos seus manxares, sendo esta unha das grandes motivacións para a súa viaxe, matizou o director.