A Escola Municipal de Gravado de Nigrán reproduce artísticamente as algas das Illas Atlánticas

O alumnado expón ata o 18 de Xuño no Auditorio Municipal o traballo realizado durante o curso, con especial atención ao proxecto común adicado ás plantas acuáticas

As algas autóctonas embelecen o Auditorio do Concello de Nigrán ata o 18 de xuño. Este prodixio é grazas á Escola Municipal de Gravado, que expón neste espazo parte do traballo realizado ao longo do curso e, con especial interese, amosan o proxecto común no que centraron os derradeiros meses: versionar os diferentes tipos de plantas acuáticas pertencentes ao Parque Nacional Illas Atlánticas. Os 16 alumnos, liderados pola mestra Ana Barbará, se documentaron e recolleron algas co fin de plasmalas artísticamente mediante diferentes técnicas de estampación ou gravado. O resultado son 27 obras fascinantes cuxo resultado se pode apreciar no Auditorio Municipal de Nigrán de 19:30 a 21:00 horas.

“Tendo en conta que as algas son esenciais para a vida dos océanos porque osixenan a auga, son alimento dos peixes e fauna mariña e se empregan para o consumo humano directo e na industria alimentaria, farmacéutica etc. non podemos ignorar a súa importancia e a necesidade de protexelas. O quecemento dos océanos debido ao cambio climático xa empeza a notarse cunha diminución das especies que habitan as nosas rías e o grupo de Gravadores de Nigrán somos sensibles a esta problemática”, indica a súa profesora desde a escola, quen aproveitou a experiencia profesional (algún vinculado á ciencia mariña) e a sensibilidade do alumnado adulto para traballar na temática.

“Estamos moi orgullosos de ser seguramente unha das únicas escolas municipais de gravado de toda Galicia e seguiremos apostando por ela como o facemos con Pintura ou Cerámica”, explica o alcalde, Juan González, quen indica que o obxectivo é trasladalos das escolas de Balinfra ao antigo ambulatorio de Panxón, que será cedido de xeito inminente ao Concello. “Gañarán un espazo mellor e unha localización que lles outorgará visibilidade”, explica o rexedor, quen destaca que precisamente este curso o Concello investíu 5.700 € na compra dun tórculo (prensa profesional).