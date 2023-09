A Deputación de Pontevedra rende homenaxe aos campións mundiais xuvenís de balonmán

A vicepresidenta Marta Fernández-Tapias presidiu o acto de recepción aos xogadores Carlos Ocaña e Alberto Delgado e ao corpo técnico formado por Javier Fernández, Carla Abad e Ángel Quirós

A vicepresidenta primeira da Deputación de Pontevedra, Marta Fernández-Tapias, presidiu esta mañá o acto de homenaxe da institución provincial aos recentes campións mundiais xuvenís de balonmán. A sede de Vigo foi o escenario da recepción ofrecida aos xogadores da selección Carlos Ocaña e Alberto Delgado, que militan no Club Cisne, así como aos membros do corpo técnico formado por Javier Fernández, ‘Jabato’, adestrador da selección e tamén do club pontevedrés; a delegada do equipo nacional Carla Abad e o médico Ángel Quirós. Todos eles recibiron de mans da vicepresidenta unha placa conmemorativa do seu logro, que Fernández-Tapias louvou como un fito histórico. “Esta provincia –subliñou- segue engrosando o seu palmarés deportivo demostrando cada día que é un gran referente e que hai canteira. Os vosos triunfos son tamén os triunfos de toda Pontevedra. E este ouro é unha proba máis da importancia de apostar pola base no deporte”.

Marta Fernández-Tapias felicitou aos xogadores polo seu primeiro título internacional e ao staff polo título conseguido coa selección despois do campionato europeo acadado no 2022. “Con unión, traballo e valores tedes conseguido un tándem perfecto que está a dar os seus froitos”, destacou a vicepresidenta, que tamén incidiu no “enorme esforzo” que están a facer os clubs da provincia, como é o caso do Cisne, no día a día deste deporte e na aposta pola canteira. “Estou convencida –engadiu- de que o balonmán é pedra angular do éxito do deporte na nosa provincia grazas ao traballo de todos os que estades implicados no seu desenvolvemento e promoción”.

Neste senso, a vicepresidenta amosou o compromiso da Deputación co balonmán “para seguir acadando as vosas metas” e afirmou que “o deporte é, ademais dunha aposta persoal, un obxectivo firme neste mandato. Queremos impulsalo e non dubidaremos nin escatimaremos recursos para seguir afianzando esta cultura do deporte que tanto está aportando á provincia e que tantas alegrías nos está dando”.