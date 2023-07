O auditorio municipal Reveriano Soutullo acolle este domingo 23 ás 11.30 horas o acto de celebración do aniversario, que contará coa emisión dun documental e un concerto da banda e antigos membros

A Banda de Música Unión de Guláns celebrará esta fin de semana os seus 150 anos de historia nota a nota. O auditorio municipal Reveriano Soutullo acolle este domingo 23 un acto conmemorativo no que o público poderá achegarse ás diferentes etapas polas que pasou a banda dende a súa fundación en 1870.

En colaboración co Concello de Ponteareas, a Banda de Música Unión de Guláns organiza un acto que comezará ás 11.30 horas coa benvida ao público, para dar logo paso á emisión dun documental sobre a súa historia. Xa ás 12.30 horas as persoas asistentes poderán desfrutar dun concerto da banda de música no que tamén participarán antigos membros.

Un repaso a ritmo da música pola historia desta banda pola que pasaron 20 directores e centenares de músicos que deron a coñecer á agrupación e fixeron da mesma o maior orgullo da parroquia de Guláns, converténdoa nun verdadeiro nexo de unión entre os seus veciños e veciñas. Tras o acto, antigos e actuais músicos e músicas retomarán esa unión cun xantar.

A alcaldesa, Nava Castro, convida a todos os veciños e veciñas a participar neste acto “co que se celebra unha data importante para a Banda de Música Unión de Guláns, pero tamén para a historia de Ponteareas”.

O acto será con entrada de balde ata completar aforo.